2019-05-30T07:12:30+03:00
Политика

Погода в Луганске: 30 мая будет жара до 32 градусов

Синоптики также прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске установилась летняя жара. Фото: Ольга ГРИН/vk.com/lugansk_all_newsВ Луганске установилась летняя жара. Фото: Ольга ГРИН/vk.com/lugansk_all_news
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- 30 мая на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 29-31 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 29-31 градуса тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 30 мая – 3.46, время захода – 20.55. Продолжительность светового дня составит 17 часов 09 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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