Погода в Донецке: 30 мая будет ясно, до 29 градусов тепла
В четверг, 30 мая, в Донецке и Донецкой Народной Республике небо все время будет ясным. Без осадков.
Утром температура воздуха будет находиться в пределах +16... +24 градусов. Днем ожидается 28 — 29 градусов выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют от +28 до +22.
Ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.
Народный прогноз погоды: 30 мая отмечается день преподобного Исаакия Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. Они верили во Христа, проповедовали его учение. Скончались мирно, что для I века было редкостью. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день.
ИСТОЧНИК KP.RU