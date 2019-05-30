2019-05-30T07:08:19+03:00
Политика

Погода в Донецке: 30 мая будет ясно, до 29 градусов тепла

Синоптики также прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецк пришла летняя погодаВ Донецк пришла летняя погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В четверг, 30 мая, в Донецке и Донецкой Народной Республике небо все время будет ясным. Без осадков.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах +16... +24 градусов. Днем ожидается 28 — 29 градусов выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют от +28 до +22.

Ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

Народный прогноз погоды: 30 мая отмечается день преподобного Исаакия Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. Они верили во Христа, проповедовали его учение. Скончались мирно, что для I века было редкостью. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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