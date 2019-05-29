2019-05-29T20:11:39+03:00
Политика

В Генпрокуратуре ЛНР создали отдел по расследованию преступлений ВСУ в Донбассе

За помощью в отдел уже обратилось 38 граждан
Екатерина Сорока
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Специальная комиссия при Главе ЛНР была создана в 2018 году. Фото: nt1941.suСпециальная комиссия при Главе ЛНР была создана в 2018 году. Фото: nt1941.su
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В Генеральной прокуратуре Республики был создан отдел по расследованию преступлений украинских силовиков в Донбассе. За помощью уже обратилось 38 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

— Работа, направленная на оказание помощи гражданам, которые пострадали от агрессии со стороны ВСУ, продолжается. Все обращения будут рассмотрены и по ним будут приняты соответствующие решения согласно действующему законодательству ЛНР, — говорится в сообщении.

Создание отдела по расследованию преступлений ВСУ – вынужденная мера. Каждый день в Генеральную прокуратуру и Специальную комиссию при Главе ЛНР поступало все больше жалоб от жителей Республики. На конец февраля нынешнего года от украинских силовиков пострадало почти три тысячи мирных жителей.

Если вы стали жертвой украинских силовиков, за помощью можно обратиться в Генеральную прокуратуру ЛНР по адресу: Луганск, ул. Коцюбинского, 3 или позвонить на горячую линию по телефонам: (0642) 58-12-57; (0642) 50-01-38; (050) 756-05-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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