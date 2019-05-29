2019-05-29T19:01:56+03:00
Общество

Каждому району Донецка - отдельный талон: серия из девяти билетов посвящена юбилею города

На каждом из талонов будет изображен символ одного из девяти районов города
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
И никому не обидно! Каждому району - отдельный талон. Фото: архив КП "Донэлектроавтотранс"И никому не обидно! Каждому району - отдельный талон. Фото: архив КП "Донэлектроавтотранс"
Изменить размер текста:

В июне к 150-летнему юбилею города КП «Донэлектроавтотранс» запускает в продажу серию из девяти разных талонов. Каждый из них посвящен определенному району Донецка. Дончане без труда смогут определить по изображенным символам, какому району посвящен отдельный билет. Ну, а не дончане лучше познакомятся с нашим городом.

Стоит заметить, что эта серия-рекордсмен, до этого самой крупной была серия из четырех билетов. Коллекционерам можно только посочувствовать!

Кстати, история Донецка началась с договора, подписанного валлийским промышленником Джоном Юзом и князем Павлом Ливеном в декабре 1868 года:

- Я, князь Ливен, продал Джону Юзу в моих имениях Александровки и Алексеевки, находящихся в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, 500 десятин земли…» (Договор на приобретение Джоном Юзом земли в имении князя Павла Ливена. Научно-техническая библиотека Харьковского национального технического университета)

К этому времени на территории будущего города уже существовали слободы Александровка, Григорьевка, Семеновка, хутор Овечий, основанный запорожскими казаками в 17 веке. Но основание города отсчитывается от появления поселка в 1869 году, когда здесь обосновался Джон Юз. Именно он стал отцом того городка, который впоследствии превратился в один из самых больших промышленных центров Российской империи, а позже — Советского Союза.

А отмечать юбилей Донецка мы будем 25 августа, в последнее воскресенье августа. И город уже вовсю готовится к празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Генпрокуратуре ЛНР создали отдел по расследованию преступлений ВСУ в Донбассе
Спортсмены из ДНР примут участие в чемпионате мира по рукопашному бою
ДРГ ВСУ пытались пройти на территорию ЛНР
Бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Экспертиза Генпрокуратуры Украины подтвердила, что ВСУ действуют в Донбассе незаконно
Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась
В Год русского языка в ДНР стартовала акция "Я знаю русский"
ВСУ обстреляли Гольмовский
В Луганске отметили «День пограничника»
Паспорта РФ для жителей Донбасса: центры перевода документов откроются в июне во всех городах ЛНР
1 июня на стадионе «Олимпийский» в Донецке пройдет финал кубка чемпионов Донбасса по футболу
В результате обстрела ВСУ в ДНР повреждено 13 жилых домов
День пограничника в ДНР будут праздновать ежегодно 28 мая
ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Волкер заверил Украину: дефицита чем стрелять по Донбассу не будет
К людям ласкова, с животными - неуживчива. Бойцовская дворняга ищет дом
Морозова призвала мировое сообщество запретить самодельные ударные беспилотники
В Горловке был ранен 6-летний ребенок: сейчас с ним работают психологи
Денис Пушилин вручил государственные награды Краматорскому комендантскому полку
Где в Донецке получить повторные свидетельства о рождении и смерти?
В филармонии Донецка выступит правнук Тихона Хренникова сосбственной симфонией
Хорошо, что не медведь: В Донецке бегает лисенок
Сводка с фронта: только за сутки более 140 боеприпасов упало на территорию ДНР
Две 5-классницы утонули в пруду Макеевки
Зеленский примерил камуфляж и вдохновил украинских боевиков лучше стрелять по Донбассу
15 дизайнерских коллекций "Весна-Лето" покажут в ботаническом саду Донецка
Погода в Донецке 28 мая: теплый ясный день
Ночью ВСУ сбросили гранату в жилой дом. Ранена хозяйка дома