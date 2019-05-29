Каждому району Донецка - отдельный талон: серия из девяти билетов посвящена юбилею города

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-29T19:01:56+03:00

На каждом из талонов будет изображен символ одного из девяти районов города

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В июне к 150-летнему юбилею города КП «Донэлектроавтотранс» запускает в продажу серию из девяти разных талонов. Каждый из них посвящен определенному району Донецка. Дончане без труда смогут определить по изображенным символам, какому району посвящен отдельный билет. Ну, а не дончане лучше познакомятся с нашим городом.

Стоит заметить, что эта серия-рекордсмен, до этого самой крупной была серия из четырех билетов. Коллекционерам можно только посочувствовать!

Кстати, история Донецка началась с договора, подписанного валлийским промышленником Джоном Юзом и князем Павлом Ливеном в декабре 1868 года:

- Я, князь Ливен, продал Джону Юзу в моих имениях Александровки и Алексеевки, находящихся в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, 500 десятин земли…» (Договор на приобретение Джоном Юзом земли в имении князя Павла Ливена. Научно-техническая библиотека Харьковского национального технического университета)

К этому времени на территории будущего города уже существовали слободы Александровка, Григорьевка, Семеновка, хутор Овечий, основанный запорожскими казаками в 17 веке. Но основание города отсчитывается от появления поселка в 1869 году, когда здесь обосновался Джон Юз. Именно он стал отцом того городка, который впоследствии превратился в один из самых больших промышленных центров Российской империи, а позже — Советского Союза.

А отмечать юбилей Донецка мы будем 25 августа, в последнее воскресенье августа. И город уже вовсю готовится к празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU