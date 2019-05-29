В пригороде Луганска нашли оружейный тайник
В поселке фабричный в пригороде Луганска был обнаружен оружейный тайник. В нем находился автомат Калашникова калибром 5,45 миллиметров, больше тысячи патронов, ручной противотанковый гранатомет и одна ручная граната. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
— Сотрудниками межрегионального следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Республики в рамках проводимых проверочных мероприятий, направленных на выявление оружия и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, в пригороде Луганска в населенном пункте Фабричный был обнаружен тайник, — рассказал Кирилл Белов.
Также представитель Генпрокуратуры добавил, что все найденное вооружение было изъято сотрудниками следственного отдела и в дальнейшем будет отправлено на проверку в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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