В пригороде Луганска нашли оружейный тайник

29 Май 20:54 2019-05-29T20:54:38+03:00

Ранее сообщали, что был найден тайник с почти 5,5 тысячами патронов. Фото: lug-info.com

В нем находился автомат, патроны, граната и ручной гранатомет

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В поселке фабричный в пригороде Луганска был обнаружен оружейный тайник. В нем находился автомат Калашникова калибром 5,45 миллиметров, больше тысячи патронов, ручной противотанковый гранатомет и одна ручная граната. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

— Сотрудниками межрегионального следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Республики в рамках проводимых проверочных мероприятий, направленных на выявление оружия и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, в пригороде Луганска в населенном пункте Фабричный был обнаружен тайник, — рассказал Кирилл Белов.

Также представитель Генпрокуратуры добавил, что все найденное вооружение было изъято сотрудниками следственного отдела и в дальнейшем будет отправлено на проверку в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU