ДРГ ВСУ пытались пройти на территорию ЛНР

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-29T18:30:13+03:00

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что при попытке проникновения на территорию ЛНР группы диверсантов ВСУ – один украинский солдат погиб.

- Сегодня военнослужащими Народной милиции ЛНР была предотвращена очередная попытка проникновения ДРГ противника из состава 54-й бригады ВСУ на территорию Республики. Умелыми действиями военнослужащих одного из подразделений Народной милиции противник был отброшен на ранее занимаемые позиции, - рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции отметил, что во время отступления военнослужащие 54-й бригады бросили своего раненного в живот сослуживца.

ИСТОЧНИК KP.RU