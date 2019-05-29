ДРГ ВСУ пытались пройти на территорию ЛНР
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что при попытке проникновения на территорию ЛНР группы диверсантов ВСУ – один украинский солдат погиб.
- Сегодня военнослужащими Народной милиции ЛНР была предотвращена очередная попытка проникновения ДРГ противника из состава 54-й бригады ВСУ на территорию Республики. Умелыми действиями военнослужащих одного из подразделений Народной милиции противник был отброшен на ранее занимаемые позиции, - рассказал Осадчий.
Представитель Народной милиции отметил, что во время отступления военнослужащие 54-й бригады бросили своего раненного в живот сослуживца.
ИСТОЧНИК KP.RU