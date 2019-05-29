2019-05-29T21:25:18+03:00
Политика

В ДНР откроют дополнительные пункты пропуска на линии разграничения

Открытие запланировано осенью
Екатерина Сорока
Поделиться:
Дополнительные пункты пропуска будут отвечать всем техническим требованиям. Фото: ria.ruДополнительные пункты пропуска будут отвечать всем техническим требованиям. Фото: ria.ru
Изменить размер текста:

К осени текущего года планируется закончить строительство дополнительных пунктов пропуска для пересечения границы с Украиной. Об этом сегодня в прямом эфире телеканала «Оплот ТВ» сообщил министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов.

— Сегодня мы совместно с министерством строительства и жилищно-коммунальным хозяйством занимаемся проектированием и подготовкой стройплощадок для строительства новых контрольно-пропускных пунктов (КПВВ). Новые посты будут строиться рядом с ныне действующими, — сообщил Евгений Лавренов.

Старые пункты пропуска, по словам министра, нуждаются в ремонте, потому что они перестали отвечать техническим требованиям для обслуживания жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Азовском море ВСУ отрабатывают тактику «Волчьей стаи»: ожидание и реальность
Небоевые потери ВСУ: из-за нарушения техники безопасности - ранение получили шесть солдат
В пригороде Луганска нашли оружейный тайник
В Генпрокуратуре ЛНР создали отдел по расследованию преступлений ВСУ в Донбассе
Спортсмены из ДНР примут участие в чемпионате мира по рукопашному бою
Каждому району Донецка - отдельный талон: серия из девяти билетов посвящена юбилею города
ДРГ ВСУ пытались пройти на территорию ЛНР
Бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Экспертиза Генпрокуратуры Украины подтвердила, что ВСУ действуют в Донбассе незаконно
Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась
В Год русского языка в ДНР стартовала акция "Я знаю русский"
ВСУ обстреляли Гольмовский