В ДНР откроют дополнительные пункты пропуска на линии разграничения

29 Май 21:25 2019-05-29T21:25:18+03:00

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К осени текущего года планируется закончить строительство дополнительных пунктов пропуска для пересечения границы с Украиной. Об этом сегодня в прямом эфире телеканала «Оплот ТВ» сообщил министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов.

— Сегодня мы совместно с министерством строительства и жилищно-коммунальным хозяйством занимаемся проектированием и подготовкой стройплощадок для строительства новых контрольно-пропускных пунктов (КПВВ). Новые посты будут строиться рядом с ныне действующими, — сообщил Евгений Лавренов.

Старые пункты пропуска, по словам министра, нуждаются в ремонте, потому что они перестали отвечать техническим требованиям для обслуживания жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU