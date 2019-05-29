2019-05-29T18:05:21+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник ВСУ

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: sknews.netФото: sknews.net
Изменить размер текста:

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что над линией соприкосновения был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

- Сегодня около 10 часов утра подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат 54-й бригады ВСУ, проводивший разведку местности, - говорится в сообщении.

Украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, грубо нарушая Минские соглашения.

26 мая бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник, который проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Генпрокуратуре ЛНР создали отдел по расследованию преступлений ВСУ в Донбассе
Спортсмены из ДНР примут участие в чемпионате мира по рукопашному бою
Каждому району Донецка - отдельный талон: серия из девяти билетов посвящена юбилею города
ДРГ ВСУ пытались пройти на территорию ЛНР
Экспертиза Генпрокуратуры Украины подтвердила, что ВСУ действуют в Донбассе незаконно
Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась
В Год русского языка в ДНР стартовала акция "Я знаю русский"
ВСУ обстреляли Гольмовский
В Луганске отметили «День пограничника»
Паспорта РФ для жителей Донбасса: центры перевода документов откроются в июне во всех городах ЛНР
1 июня на стадионе «Олимпийский» в Донецке пройдет финал кубка чемпионов Донбасса по футболу
В результате обстрела ВСУ в ДНР повреждено 13 жилых домов
День пограничника в ДНР будут праздновать ежегодно 28 мая
ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Волкер заверил Украину: дефицита чем стрелять по Донбассу не будет
К людям ласкова, с животными - неуживчива. Бойцовская дворняга ищет дом
Морозова призвала мировое сообщество запретить самодельные ударные беспилотники
В Горловке был ранен 6-летний ребенок: сейчас с ним работают психологи
Денис Пушилин вручил государственные награды Краматорскому комендантскому полку
Где в Донецке получить повторные свидетельства о рождении и смерти?
В филармонии Донецка выступит правнук Тихона Хренникова сосбственной симфонией
Хорошо, что не медведь: В Донецке бегает лисенок
Сводка с фронта: только за сутки более 140 боеприпасов упало на территорию ДНР
Две 5-классницы утонули в пруду Макеевки
Зеленский примерил камуфляж и вдохновил украинских боевиков лучше стрелять по Донбассу
15 дизайнерских коллекций "Весна-Лето" покажут в ботаническом саду Донецка
Погода в Донецке 28 мая: теплый ясный день
Ночью ВСУ сбросили гранату в жилой дом. Ранена хозяйка дома