Бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что над линией соприкосновения был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.
- Сегодня около 10 часов утра подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат 54-й бригады ВСУ, проводивший разведку местности, - говорится в сообщении.
Украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, грубо нарушая Минские соглашения.
26 мая бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник, который проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье.
ИСТОЧНИК KP.RU