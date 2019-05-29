Небоевые потери ВСУ: из-за нарушения техники безопасности - ранение получили шесть солдат

29 Май 21:47 2019-05-29T21:47:33+03:00

Тело одного из военнослужащих 54-й бригады до сих пор не эвакуировано с места происшествия. Фото: 112.ua

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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За прошедшие сутки стало известно еще о шести случаях небоевых потерь в личном составе бригад ВСУ в Донбассе: одному боевику оторвало кисть из-за взрыва гранаты, трое получили ранения во время минирования, еще трое погибли на месте. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— При проведении занятия по метанию ручных боевых гранат, в районе населенного пункта Желобок, в одном из подразделений 10-й бригады ВСУ, в результате нарушения требований безопасности одному из обучаемых оторвало кисть правой руки, — говорится в заявлении.

Сейчас командование бригады вместе с военной службой правопорядка проводят расследование по этому факту.

— Следствием слабого уровня подготовки и отсутствия необходимого оборудования у военнослужащих инженерного подразделения бригады, стали небоевые потери в количестве трех человек погибшими и двух ранеными в ходе проведения минирования, — добавил офицер пресс-службы.

Эти потери командир бригады Майстренко списал как боевые, из-за работы ДРГ Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU