2019-05-29T16:15:07+03:00
Политика

Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась

По сообщению НМ ЛНР, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной м
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
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После ухода командующего «Операцией объединенных сил» Наева, и пришедшего на его место Сырского ситуация на линии соприкосновения находится в постоянном напряжении. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- Регулярные обстрелы и провокации киевских силовиков – это повседневная норма для наших военнослужащих. Однако нередко жертвами украинской армии становятся и жители прифронтовых поселков, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Жители прифронтовых поселков ЛНР жалуются на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

- После выборов в Украине ситуация не изменилась. Стреляют из гранатометов, минометов, БМП, - рассказал житель Фрунзе Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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