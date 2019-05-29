Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась
После ухода командующего «Операцией объединенных сил» Наева, и пришедшего на его место Сырского ситуация на линии соприкосновения находится в постоянном напряжении. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
- Регулярные обстрелы и провокации киевских силовиков – это повседневная норма для наших военнослужащих. Однако нередко жертвами украинской армии становятся и жители прифронтовых поселков, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
Жители прифронтовых поселков ЛНР жалуются на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.
- После выборов в Украине ситуация не изменилась. Стреляют из гранатометов, минометов, БМП, - рассказал житель Фрунзе Дмитрий.
ИСТОЧНИК KP.RU