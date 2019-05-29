Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-29T16:15:07+03:00

По сообщению НМ ЛНР, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной м

Изменить размер текста: A A

После ухода командующего «Операцией объединенных сил» Наева, и пришедшего на его место Сырского ситуация на линии соприкосновения находится в постоянном напряжении. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- Регулярные обстрелы и провокации киевских силовиков – это повседневная норма для наших военнослужащих. Однако нередко жертвами украинской армии становятся и жители прифронтовых поселков, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Жители прифронтовых поселков ЛНР жалуются на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

- После выборов в Украине ситуация не изменилась. Стреляют из гранатометов, минометов, БМП, - рассказал житель Фрунзе Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU