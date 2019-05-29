В Азовском море ВСУ отрабатывают тактику «Волчьей стаи»: ожидание и реальность

29 Май 22:24 2019-05-29T22:24:28+03:00

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На этой неделе украинские СМИ и вооруженные силы сосредоточили свое внимание на отработке надводных тактических маневров в Азовском море, а именно «Волчьей стаи». Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Маневры надводных сил выполняются, как правило, соединениями от бригады включительно, во взаимодействии с береговыми войсками и морской авиацией и длятся не менее двух недель. В данном же случае имело место совместное плавание пары катеров под присмотром устаревшего вертолета Ми-14, которое максимум можно назвать парным катанием в непосредственной близости берегов, наверное, чтобы не сбиться с маршрута и не потерять ориентир, — сообщает представитель.

Также он добавил, что для отработки маневра использовались катера «Кременчуг» и «Лубны», которые вооруженным силам Украины были отданы иностранными партнерами по ненадобности и высокой боевой мощи они не несут.

«Волчья стая» – это сложная маневренная тактика, которая использовалась иностранным командованием во время Второй мировой войны. Украинское руководство решило повторить этот маневр с использованием всего нескольких катеров и устаревшего вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU