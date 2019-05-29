2019-05-29T14:54:58+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Гольмовский

Под огонь попади очистные сооружения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: crisis.in.uaФото: crisis.in.ua
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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский, что на окраине ЛНР. Под огонь украинских солдат попали очистные сооружения. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В 11:30 подверглись обстрелу Гольмовские очистные сооружения. Мина попала в лоток вторичного отстойника. Люди укрылись в административно-бытовом комплексе. Пострадавших нет, - сказал мэр Горловки.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что ВСУ выпустили по объекту инфраструктуры Гольмовского три боеприпаса.

- ВСУ выпустили по Гольмовскому три мины калибром 82 миллиметра, - подчеркнули в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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