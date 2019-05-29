Спортсмены из ДНР примут участие в чемпионате мира по рукопашному бою

СЕГОДНЯ 19:16 2019-05-29T19:19:43+03:00

В Чемпионате Мира по Рукопашному бою могут принять участие мужчины и женщины старше 18 лет. Фото: arnapress.kz

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С 31 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат мира по рукопашному бою, на который поедут четыре спортсмена из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил сегодня Русский центр.

— Среди участников Чемпионата заслуженные мастера спорта по рукопашному бою, чемпионы Мира, Европы и России, известные бойцы турниров среди профессионалов (UFC) Роман Копылов и Азамат Мурзаканов (Россия) и более 200 спортсменов из стран Азии, Европы, Африки, Южной и Северной Америки, — сообщает пресс-служба «М-1 Арена», место где будет проходить чемпионат.

Добавим, что за всю историю рукопашного боя мировой чемпионат проходил всего четыре раза. Пятые юбилейные соревнования пройдут в Санкт-Петербурге впервые.

Вход на чемпионат мира 2019 свободный, поэтому прийти на него в качестве зрителя может каждый желающий. А для спортсменов из Республики поезду организовал Русский центр.

ИСТОЧНИК KP.RU