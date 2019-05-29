2019-05-29T13:09:44+03:00
Политика

Паспорта РФ для жителей Донбасса: центры перевода документов откроются в июне во всех городах ЛНР

Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: t-link.ruФото: t-link.ru
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Центры перевода документов для оформления паспорта РФ откроются в городах и районах Республики в июне.

- Мы для себя мы поставили такую задачу, чтобы уйти от очередей, которые у нас образовались вокруг центров перевода на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко и ЛНУ имени Владимира Даля. Мы решили открыть центры на всех 14 территориях. Сегодня мы пригласили ответственных на территориях с управлений образования и учителей, которые будут переводить, - сказала она.

Она отметила, что центры перевода в регионах планируется открыть при учреждениях среднего профессионального образования.

- То, что мы делаем на базе учреждений, это простой перевод. Но вообще у нас идея, чтобы находились в одном месте и переводчик, и нотариус, и представитель миграционной службы, который сразу же принимает документы, - отметила замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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