Паспорта РФ для жителей Донбасса: центры перевода документов откроются в июне во всех городах ЛНР
Центры перевода документов для оформления паспорта РФ откроются в городах и районах Республики в июне.
- Мы для себя мы поставили такую задачу, чтобы уйти от очередей, которые у нас образовались вокруг центров перевода на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко и ЛНУ имени Владимира Даля. Мы решили открыть центры на всех 14 территориях. Сегодня мы пригласили ответственных на территориях с управлений образования и учителей, которые будут переводить, - сказала она.
Она отметила, что центры перевода в регионах планируется открыть при учреждениях среднего профессионального образования.
- То, что мы делаем на базе учреждений, это простой перевод. Но вообще у нас идея, чтобы находились в одном месте и переводчик, и нотариус, и представитель миграционной службы, который сразу же принимает документы, - отметила замминистра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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