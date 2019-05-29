В Год русского языка в ДНР стартовала акция "Я знаю русский"

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-29T15:56:19+03:00

Тестирование нужно для анализа, составления индивидуальной работы и разработки программ самообразования. Фото: molbulak.ru

В ней могут поучаствовать студенты и школьники 2-11 классов

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Сегодня в Республике стартовала акция "Я знаю русский". Она создана для того, чтобы студенты и школьники 2-11 классов могли определить свой уровень владения языком с помощью теста. Об этом сообщили в министерстве образования и науки ДНР.

— С 29 по 30 мая в ДНР в рамках Года русского языка организовано Республиканское народное тестирование «Я знаю русский». К участию в Тестировании приглашены школьники и студенты Республики: учащиеся 2-11 классов общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, — говорится в сообщении.

Тестирование будет проходить два дня в школах и ВУЗах Республики. Проводить его будут местные учителя, преподаватели, аспиранты или волонтеры.

— Участникам конкурса предлагается выполнить от 20 до 25 тестовых заданий, предложенные Центральным оргкомитетом. Каждый тест касается определенного раздела языкознания, — говорится в сообщении.

После окончания теста, ответы участников будут переведены в электронный вариант и отправлены на проверку в «Донецкий республиканский институт дополнительного образования».

Результаты акции можно будет узнать 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU