2019-05-29T11:23:22+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ в ДНР повреждено 13 жилых домов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: news365.ruФото: news365.ru
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ 14 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 219 боеприпасов.

- Украинские военнослужащие обстреляли Гольмовский, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевку, Жабичево, Спартак и Александровку. Солдаты ВСУ вели огонь из миномётов калибром 82 и 120 миллиметров (83 мины), различных типов гранатомётов (85 гранат), орудия БМП и БТР (50 выстрелов), крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, а также выпустили одну противотанковую управляемую ракету, - говорится в сообщении.

В результате обстрелов в Александровке повреждены 13 жилых домов.

- Семь домов на улице Шевченко, два дома на улице Ленина, два – на улице Горького, дома на улицах Школьная и Челюскинцев, - рассказывают в СЦКК. - В посёлке шахты «Трудовская» повреждены кровля и остекление в жилых домах по адресам: улица Лутугина, 20 и улица Роборовского, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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