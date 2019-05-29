В Луганске отметили «День пограничника»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-29T14:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

28 мая в Луганске отметили профессиональный праздник - «День пограничника». В этот день тысячи ветеранов и сотрудников пограничных войск собрались в сквере пограничников, чтобы почтить память своих погибших сослуживцев. Завершился митинг торжественным шествием по центральной улице Луганска.

— Я сегодня хочу вспомнить пограничников, которые проливали кровь, чтобы сохранить наши рубежи, когда зарождалась советская власть; я вспоминаю пограничников, которые в годы Великой Отечественной войны насмерть стояли, чтобы не пропустить фашизм; я вспоминаю наших ребят, которые в 2014 году стояли на рубеже, чтобы не пустить сюда, на нашу территорию, коричневую чуму, — отметил во время митинга мэр Луганска Манолис Пилавов.

Напомним, что «День пограничника» в ЛНР отмечается с 2015 года. И каждый год, в этот день, в столице Республики проходят торжественные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU