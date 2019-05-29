ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР
За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. На этот раз было обстреляно два населенных пункта Республики: Фрунзе и Первомайск. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенных пунктов: Крымское, Попасная – по территории Луганской Народной Республики в район населенных пунктов: Фрунзе, Первомайск, — передает представительство.
Также в сообщении было сказано, что силовики использовали станковый противотанковый гранатомет (СПГ-9). Из него по населённым пунктам было выпущено пять осколочных гранат. А из автоматического гранатомета (АГС-17) – 10 гранат.
Кроме этого боевики использовали стрелковое оружие.
Сейчас представительство занимается уточнением информации о повреждениях и пострадавших среди мирных жителей во Фрунзе и Первомайске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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