ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-29T09:52:50+03:00

Ежедневная сводка об обстрелах находится в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. Фото: oruzhie.info

Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК

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За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. На этот раз было обстреляно два населенных пункта Республики: Фрунзе и Первомайск. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенных пунктов: Крымское, Попасная – по территории Луганской Народной Республики в район населенных пунктов: Фрунзе, Первомайск, — передает представительство.

Также в сообщении было сказано, что силовики использовали станковый противотанковый гранатомет (СПГ-9). Из него по населённым пунктам было выпущено пять осколочных гранат. А из автоматического гранатомета (АГС-17) – 10 гранат.

Кроме этого боевики использовали стрелковое оружие.

Сейчас представительство занимается уточнением информации о повреждениях и пострадавших среди мирных жителей во Фрунзе и Первомайске.

ИСТОЧНИК KP.RU