К людям ласкова, с животными - неуживчива. Бойцовская дворняга ищет дом

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-28T18:55:51+03:00

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Собака-охраняка, именно так хочется сказать про нее. Уверенный взгляд, широкая грудь, тигровые полосы. В роду у нее даже американский бульдог, что не может не бросаться в глаза. Китти так и не смогла подружиться ни с кем в приюте. С людьми ладит великолепно, с собаками - понимания нет. Поэтому держат ее в отдельной клетке. Это очень, наверное, печально чувствовать себя королевским бульдогом в душе и не иметь собственного дома. А для самого крупного приюта Донецка "ПИФ" это еще и накладно, кроме Китти, здесь обитают около 800 собак.

Поэтому, "ПИФ" вместе с "Комсомолкой" ищет самых лучших хозяев для Китти и даже обещает рассказать о них в отдельном репортаже. Сейчас это красивая, крепкая собака, но так было не всегда.

- В приют для животных "ПИФ" ее привезли волонтеры, сообщение о худой собаке разлетелось по интернету. Что нужна помощь мы поняли сразу, - говорит волонтер приюта "ПИФ" Юлия Небаба. - На улице был минус, лютая зима. Китти собака внушительных размеров, стало ясно что выжить в холодном и опасном мире она не сможет. Состоянию удивились даже опытные волонтеры, вес животного был ниже положенной нормы почти на десять килограмм. Кишечник животного был переполнен костями, которые она находила на улице. Несколько недель она находилась на стационарном лечении, капельницы, уколы. После выздоровления мы ее привили и стерилизовали. Теперь Китти готова искать дом. Его мы ищем срочно, так как собака совершенно не дружна с другими животными, и содержать ее в приюте, где 800 хвостиков очень сложно.

Контактный телефон приюта "ПИФ": + 380 71 316 60 60

ИСТОЧНИК KP.RU