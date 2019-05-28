Морозова призвала мировое сообщество запретить самодельные ударные беспилотники
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова призвала мировое сообщество дать правовую оценку применению Киевом беспилотных средств для ударов по мирному населению в Донбассе.
Накануне сообщалось, что силовики Киева нанесли удар с беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, в результате чего была ранена пожилая женщина и 6-летний ребенок. Отмечалось, что на беспилотник украинские военнослужащие установили систему для сброса гранат.
- Использование беспилотной авиации для нанесения целенаправленных ударов по жилым кварталам квалифицируется как запрещенный метод ведения военных действий, что противоречит основным принципам Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. ДНР призывает мировую общественность дать должную правовую оценку действиям Украины и использовать все доступные средства для недопущения дальнейшей эскалации, — сказано в заявлении.
Омбудсмен в этой связи направила письма в адрес международных правозащитных организаций, а также координатора ОБСЕ в минской гуманитарной подгруппе Тони Фриша.
ИСТОЧНИК KP.RU