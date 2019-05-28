2019-05-28T18:04:38+03:00
Политика

Морозова призвала мировое сообщество запретить самодельные ударные беспилотники

Именно с таких беспилотников была обстреляна Горловка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сбитый силами ДНР БПЛА ВСУ, архив. Фото: ДАНСбитый силами ДНР БПЛА ВСУ, архив. Фото: ДАН
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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова призвала мировое сообщество дать правовую оценку применению Киевом беспилотных средств для ударов по мирному населению в Донбассе.

Накануне сообщалось, что силовики Киева нанесли удар с беспилотного летательного аппарата по Никитовскому району Горловки, в результате чего была ранена пожилая женщина и 6-летний ребенок. Отмечалось, что на беспилотник украинские военнослужащие установили систему для сброса гранат.

- Использование беспилотной авиации для нанесения целенаправленных ударов по жилым кварталам квалифицируется как запрещенный метод ведения военных действий, что противоречит основным принципам Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. ДНР призывает мировую общественность дать должную правовую оценку действиям Украины и использовать все доступные средства для недопущения дальнейшей эскалации, — сказано в заявлении.

Омбудсмен в этой связи направила письма в адрес международных правозащитных организаций, а также координатора ОБСЕ в минской гуманитарной подгруппе Тони Фриша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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