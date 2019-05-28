Денис Пушилин вручил государственные награды Краматорскому комендантскому полку
Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим Краматорского комендантского полка, который был сформирован 15 октября 2014 года. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.
- Состоялась церемония торжественного награждения личного состава отдельного Краматорского комендантского полка. Государственные награды бойцам вручил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, – говорится в тексте.
Пушилин наградил за отличия, проявленные в боевых действиях по защите ДНР, личное мужество и героизм 10 военнослужащих «Георгиевскими крестами» III и IV степеней, двух из них – посмертно. Еще пятеро получили почетные грамоты Главы Республики, столько же получили благодарности.
- Сегодня награды вручаются самым достойным. Ваша служба высоко ценится народом Донбасса. И задачи, которые возложены на отдельный комендантский полк, – повышенной важности. От четкого их выполнения во многом зависит обороноспособность Республики. Благодарю за службу, – обратился к личному составу Пушилин.
ИСТОЧНИК KP.RU