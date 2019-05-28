Денис Пушилин вручил государственные награды Краматорскому комендантскому полку

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-28T15:14:40+03:00

Награждены бойцы были за отличия, проявленные в боевых действиях по защите ДНР. Фото: администрация главы ДНР

Награждены были самые достойные за личное мужество и героизм

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Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим Краматорского комендантского полка, который был сформирован 15 октября 2014 года. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- Состоялась церемония торжественного награждения личного состава отдельного Краматорского комендантского полка. Государственные награды бойцам вручил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, – говорится в тексте.

Пушилин наградил за отличия, проявленные в боевых действиях по защите ДНР, личное мужество и героизм 10 военнослужащих «Георгиевскими крестами» III и IV степеней, двух из них – посмертно. Еще пятеро получили почетные грамоты Главы Республики, столько же получили благодарности.

- Сегодня награды вручаются самым достойным. Ваша служба высоко ценится народом Донбасса. И задачи, которые возложены на отдельный комендантский полк, – повышенной важности. От четкого их выполнения во многом зависит обороноспособность Республики. Благодарю за службу, – обратился к личному составу Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU