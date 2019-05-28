Где в Донецке получить повторные свидетельства о рождении и смерти?
С 28 мая 2019 года в Единых регистрационных центрах Министерства юстиции Донецкой Народной Республики города Донецка проходит прием граждан сотрудниками отделов ЗАГС. Можно обратиться по вопросу подачи заявлений о выдаче повторных свидетельств о рождении, смерти, браке, расторжении брака, перемене имени и т.д. Об этом сообщает пресс - служба Минюста.
График приема заявлений о выдаче документов в отделах Единого регистрационного центра Министерства юстиции Донецкой Народной Республики:
вторник – суббота с 09:00 до 18:00 .
В Первом Донецком отделе Единого регистрационного центра Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (г. Донецк, ул.Челюскинцев, д. 167) осуществляют прием граждан сотрудники:
1. Донецкого городского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики;
2. Калининского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики;
3. Киевского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.
Во Втором Донецком отделе Единого регистрационного центра Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (г. Донецк, ул.Куприна, д. 50) осуществляют прием граждан сотрудники:
1. Буденновского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики;
2. Ленинского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики;
3. Пролетарского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.
В Третьем Донецком отделе Единого регистрационного центра Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (г. Донецк, пр.Ильича, д. 17-В) осуществляют прием граждан сотрудники:
1. Кировского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики;
2. Куйбышевского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики;
3. Петровского отдела ЗАГС Донецкого городского управления юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.
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