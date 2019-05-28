В филармонии Донецка выступит правнук Тихона Хренникова сосбственной симфонией

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-28T14:27:22+03:00

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Автор произведений в различных жанрах академической музыки Тихон Хренников – правнук известного советского композитора Тихона Хренникова – выступит сегодня в столичной филармонии. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ДАН.

Концерт пройдет в рамках перового Евразийского молодежного музыкального форума «Мелодии Единства». На симфоническом концерте прозвучат произведения ведущих молодых композиторов России, Евразии и ДНР.

-Сегодня я выступлю на сцене Донецкой филармонии со своей первой симфонией «Памяти Ленинграда», которую я написал в прошлом году. Планирую в 2020 году написать одну большую симфонию, которая будет состоять из нескольких частей. В ней я хочу заглянуть в 2045 год и посмотреть, как мы будем относиться к нашей победе спустя 100 лет, – отметил Хренников.

Начало концерта в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU