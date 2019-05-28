Хорошо, что не медведь: В Донецке бегает лисенок

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-28T13:19:13+03:00

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Дончане давно уже не удивляются белкам в центре города. Для того, чтобы полюбоваться пушистыми зверьками необязательно идти куда-то в лес, да это и опасно теперь в Донбассе, белки буквально повсюду - в скверах, дворах, парках.

Поэтому белками нас не удивишь! Зато буквально на днях на проспекте Красногвардейском в районе Мотеля дончане обнаружили маленького лисенка. Как он оказался в городе, сказать сложно. От еды малыш не отказывается, но людей опасается. Поселился возле станции техобслуживания, понимая, что здесь он с голоду не пропадет. Его милый вид, рыжая шубка и черные лапки никого не оставляют равнодушными.

- Лисы вообще сложно привыкают к людям, - говорит кинолог Ольга Дмитрук. - Но, если лисенок маленький, то шанс приручить есть. Бывает, что лисы ходят на поводке. Но дикий зверь никогда не станет домашним. Ждать от лисицы, что она станет почти собакой не стоит.

Кроме того, лисы известные переносчики инфекции, в том числе бешенства. Но, глядя на этого малыша, об этом думаешь в последнюю очередь.

- Скоро у нас тут медведи будут ходить, русские, - иронизируют дончане.

ИСТОЧНИК KP.RU