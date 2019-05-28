2019-05-28T12:12:33+03:00
Политика

Сводка с фронта: только за сутки более 140 боеприпасов упало на территорию ДНР

В результате обстрелов в Александровке, Горловке и Докучаевске повреждены 13 домов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Общее количество примененных боеприпасов – 143 единицы.Общее количество примененных боеприпасов – 143 единицы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки 14 раз нарушили перемирие, обстреливая территорию ДНР. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз, — заявил руководитель представительства. — Общее количество примененных боеприпасов – 143 единицы.

По информации СЦКК, обстрелам со стороны украинских войск подверглись: село Спартак, поселки шахты «Трудовская», Александровка, «Вольво-центр» на окраинах и в окрестностях Донецка, горловские поселки Гольмовский и шахты им. Гагарина, поселок Васильевка на окраине Ясиноватой, Докучаевск, а также южные села Ленинское, Дзержинское, Коминтерново.

Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. По уточненным данным, в результате обстрелов в Александровке, Горловке и Докучаевске повреждены 13 домов.

Этой ночью украинские боевики вновь нанесли удар по Горловке. В этот раз ВСУ сбросили гранату с беспилотника на жилой дом. Многочисленные ранения получила семидесятилетняя хозяйка дома Сапон Вера Петровна. Сообщение об этом появилось на сайте главы горловской администрации Ивана Приходько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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