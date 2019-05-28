Две 5-классницы утонули в пруду Макеевки

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-28T11:20:18+03:00

Как девочки оказались там и причины их гибели неизвестны

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Тела двух учениц школы № 59 города Макеевки были извлечены из пруда-отстойника шахты имени Бажанова. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На пруду-отстойнике на шахте им. Бажанова государственного предприятия «Макеевуголь» погибли ученицы 5 «Б» класса школы № 59, – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что от МЧС привлекались две единицы техники, шесть человек личного состава. Причина гибели устанавливается.

Кроме того, до этого в Макеевке пропал мужчина. Щербинин Василий Егорович 16 мая вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся домой. До сих пор местоположение мужчины не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Щербинина Василия Егоровича, незамедлительно обращайтесь в Кировский РО МГУ МВД Донецкой Народной Республики по телефону: 071-306-73-49, 071-303-97-20 либо 102, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU