Две 5-классницы утонули в пруду Макеевки
Тела двух учениц школы № 59 города Макеевки были извлечены из пруда-отстойника шахты имени Бажанова. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- На пруду-отстойнике на шахте им. Бажанова государственного предприятия «Макеевуголь» погибли ученицы 5 «Б» класса школы № 59, – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что от МЧС привлекались две единицы техники, шесть человек личного состава. Причина гибели устанавливается.
Кроме того, до этого в Макеевке пропал мужчина. Щербинин Василий Егорович 16 мая вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся домой. До сих пор местоположение мужчины не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.
— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Щербинина Василия Егоровича, незамедлительно обращайтесь в Кировский РО МГУ МВД Донецкой Народной Республики по телефону: 071-306-73-49, 071-303-97-20 либо 102, — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU