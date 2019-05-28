15 дизайнерских коллекций "Весна-Лето" покажут в ботаническом саду Донецка

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-28T08:06:19+03:00

Показ будет открытым для всех дончан. Фото: пресс-служба МПТ

В воскресенье состоится показ коллекций одежды и обуви "Летний вернисаж"

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Показ летней коллекции одежды и обуви отечественных производителей «Летний вернисаж» пройдет в Донецком ботаническом саду в начале июня.

- В преддверии Дня работника легкой промышленности координационным советом руководителей предприятий легкой промышленности при поддержке министерства промышленности и торговли ДНР 2 июня 2019 года в Донецком ботаническом саду для жителей и гостей Республики будет проводиться открытый показ коллекций одежды, обуви, аксессуаров отечественных производителей — «Летний вернисаж», – сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

В мероприятии примут участие дизайнеры, производители трикотажных изделий и других товаров.

- На минуточку, 15 коллекций весна- лето, - рассказала "Комсомолке" дизайнер Донецка Ирина Радыш. - Коллектив Ателье мод КОНТУР подготовил новую коллекцию,пожалуй , самую светлую и нежную. От души приглашаем всех, приходите, будем рады встрече

Напомним, что в апреле в ДНР состоялся второй открытый фестиваль модных дизайнерских коллекций и детских театров моды «Мода без границ». Тогда участники представили более 40 коллекций.

ИСТОЧНИК KP.RU