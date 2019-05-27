Пловчиха из ДНР Диана Романченко стала чемпионкой в Московской области
Два спортсмена из Донецкой Народной Республики с 20 по 24 мая в Раменское Московской области приняли участие в летнем чемпионате Московской области по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
Всего соревнования объединили более 300 спортсменов из спортивных школ и клубов Московской области.
- Донецкую Народную Республику на соревнованиях представляли воспитанники Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки - Диана Романченко и Максим Жук, - сказали в Минспорта.
По итогам выступления Диана Романченко стала чемпионкой на дистанции 200 метров баттерфляй и серебряным призером на дистанции 100 метров баттерфляй. Максим Жук сумел завоевать серебряную медаль на дистанции 200 метров на спине.
ИСТОЧНИК KP.RU