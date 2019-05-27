2019-05-27T21:45:15+03:00
Спорт

Пловчиха из ДНР Диана Романченко стала чемпионкой в Московской области

Еще один наш спортсмен - Максим Жук - сумел завоевать серебряную медаль
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На чемпионате Московской области по плаванию. Фото: indubnacity.ruНа чемпионате Московской области по плаванию. Фото: indubnacity.ru
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Два спортсмена из Донецкой Народной Республики с 20 по 24 мая в Раменское Московской области приняли участие в летнем чемпионате Московской области по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Всего соревнования объединили более 300 спортсменов из спортивных школ и клубов Московской области.

- Донецкую Народную Республику на соревнованиях представляли воспитанники Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки - Диана Романченко и Максим Жук, - сказали в Минспорта.

По итогам выступления Диана Романченко стала чемпионкой на дистанции 200 метров баттерфляй и серебряным призером на дистанции 100 метров баттерфляй. Максим Жук сумел завоевать серебряную медаль на дистанции 200 метров на спине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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