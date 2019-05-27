2019-05-27T20:29:38+03:00
Политика

ВСУ устанавливают боевую технику рядом с жилыми домами

Три единицы боевой техники обнаружили в населенном пункте Георгиевка
Екатерина Сорока
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Под командованием Гудзя сегодня был обстрелян населенный пункт Трудовские. Фото: gorlovka-news.suПод командованием Гудзя сегодня был обстрелян населенный пункт Трудовские. Фото: gorlovka-news.su
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Украинские силовики продолжают устанавливать боевую технику в местах расположения жилых домов. На этот раз три единицы боевых машин пехоты были замечены в населенном пункте Георгиевка. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Мы продолжаем отмечать факты цинизма и коварства боевиков ВСУ. Террористы из 24-й механизированной бригады, под командованием военного преступника Гудзя, продолжают прикрываться мирными жителями как живым щитом. Нашей разведкой, а также миссией ОБСЕ отмечены три боевые машины пехоты в населенном пункте Георгиевка, расположенные во дворах жилых домов по улице Молодежная, — говорится в сообщении.

Не исключено, что украинское командование планирует использовать это вооружение, чтобы обстреливать территории Республики.

— В очередной раз обращаемся к представителям международных правозащитных организаций с требованием осудить преступные действия Киева подвергающие опасности мирное население Донбасса, — добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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