В Донецке провели акцию для детей с ограниченными возможностями «Если добрый ты…»

СЕГОДНЯ 18:46 2019-05-27T18:46:22+03:00

В Донецке прошла акция для детей с ограниченными возможностями «Если добрый ты…». Фото: столичная администрация

Праздник был приурочен к Международному дню защиты детей

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В Донецком городском молодежном центре состоялось очередное мероприятие в рамках социальной акции «Если добрый ты…». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Донецка.

- Данная акция проводится сотрудниками Молодежного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями, - сказали в пресс-службе администрации. - На этот раз праздник был приурочен к Международному дню защиты детей.

Подарок от артистов Донецкого Республиканского академического театра кукол – Цирковое арт-кук шоу «Сказка-цепочка» – подарил ребятам море положительных эмоций.

Продолжилось мероприятие творческим мастер-классом для детей, где каждый изготовил себе яркую поделку на память о празднике.

ИСТОЧНИК KP.RU