В Донецке провели акцию для детей с ограниченными возможностями «Если добрый ты…»
В Донецком городском молодежном центре состоялось очередное мероприятие в рамках социальной акции «Если добрый ты…». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Донецка.
- Данная акция проводится сотрудниками Молодежного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями, - сказали в пресс-службе администрации. - На этот раз праздник был приурочен к Международному дню защиты детей.
Подарок от артистов Донецкого Республиканского академического театра кукол – Цирковое арт-кук шоу «Сказка-цепочка» – подарил ребятам море положительных эмоций.
Продолжилось мероприятие творческим мастер-классом для детей, где каждый изготовил себе яркую поделку на память о празднике.
ИСТОЧНИК KP.RU