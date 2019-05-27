2019-05-27T18:03:54+03:00
Спорт

Спортсмен из Донецка Егор Абрамов установил новый рекорд Кубка Елены Исинбаевой

Он преодолел планку на рекордной высоте 5 метров 30 сантиметров
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На счету донецких спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали. Фото: администрация города ДонецкаНа счету донецких спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали. Фото: администрация города Донецка
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С 25 по 26 мая в Волгограде на стадионе Волгоградского государственного института физической культуры и спорта прошли V юбилейные Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

За награды, учреждённые благотворительным фондом Елены Исинбаевой в рамках программы «Наша поддержка – их победы!», соревновались около 700 легкоатлетов 2004-2005 года рождения команд Московской, Ленинградской, Саратовской, Курской, Липецкой, Ярославской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Ростовской областей, Приморского, Ставропольского, Алтайского, Краснодарского края, Республик Южная Осетия, Татарстан, Башкортостан, Крым, Карачаево-Черкесская, городов Москва и Санкт-Петербург, а также команд города Донецка и Донецкой Народной Республики.

По традиции соревнования прошли в 13 дисциплинах: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 110 м с барьерами, 300 м с барьерами, эстафетный бег 4х100 м, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, толкание ядра и прыжки с шестом.

По итогам двух дней состязаний на счету донецких спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали.

Кроме того, в секторе для прыжков с шестом воспитанник УОР им. С. Бубки и Донецкой республиканской школы высшего спортивного мастерства Егор Абрамов установил новый рекорд «Кубка Елены Исинбаевой». Несмотря на проливной дождь, донецкий спортсмен преодолел планку на рекордной высоте 5 метров 30 сантиметров.

Победителям и призёрам юбилейного кубка были вручены памятные и ценные призы, эксклюзивные медали и грамоты, а также сертификаты на приобретение спортивной экипировки. Награждение провели Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко и Максим Опалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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