2019-05-27T17:03:42+03:00
Общество

Экзамен по русскому языку в ДНР будут сдавать 13 тысяч выпускников

Русский язык является обязательным экзаменом ГИА
Екатерина Сорока
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Для выпускников девятых классов ГИА началась 27 мая. Фото: donetsk24.suДля выпускников девятых классов ГИА началась 27 мая. Фото: donetsk24.su
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28 мая во всей Республике выпускники будут сдавать обязательный экзамен по русскому языку. На него уже зарегистрировано около 13 тысячи человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— 28 мая в образовательных организациях Республики начинается Государственная итоговая аттестация по основным программам среднего общего образования. В этот день выпускники 11-х классов, а также обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) будут сдавать государственный обязательный экзамен по русскому языку. Его напишут около 13 тысяч участников ГИА, — говорится в сообщении.

Экзамен начнется одновременно во всех школах Республики ровно в 10 часов дня и будет длиться 3.5 часа. За это время выпускники должны написать изложение по прочитанному тексту, а также выполнить творческое задание к нему.

Напомним, что ранее министерство образования и науки ДНР сообщало, что всего на сдачу ГИА в 2019 году зарегистрировалось 25,5 тысяч человек. После написания изложения по русскому языку их ждет впереди еще два и больше экзаменов по предмету, который они выбрали сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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