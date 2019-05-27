Экзамен по русскому языку в ДНР будут сдавать 13 тысяч выпускников
28 мая во всей Республике выпускники будут сдавать обязательный экзамен по русскому языку. На него уже зарегистрировано около 13 тысячи человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.
— 28 мая в образовательных организациях Республики начинается Государственная итоговая аттестация по основным программам среднего общего образования. В этот день выпускники 11-х классов, а также обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) будут сдавать государственный обязательный экзамен по русскому языку. Его напишут около 13 тысяч участников ГИА, — говорится в сообщении.
Экзамен начнется одновременно во всех школах Республики ровно в 10 часов дня и будет длиться 3.5 часа. За это время выпускники должны написать изложение по прочитанному тексту, а также выполнить творческое задание к нему.
Напомним, что ранее министерство образования и науки ДНР сообщало, что всего на сдачу ГИА в 2019 году зарегистрировалось 25,5 тысяч человек. После написания изложения по русскому языку их ждет впереди еще два и больше экзаменов по предмету, который они выбрали сами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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