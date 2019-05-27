Командир батальона ВСУ в Донбассе избил своего подчиненного за угрозы выдать информацию о хищениях военного имущества

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-27T17:13:23+03:00

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25 мая командир 109 батальона ВСУ жестоко избил своего подчиненного за угрозы передать в военную прокуратуру информацию о том, что его комбат занимается продажей и кражей имущества армии Украины. Об этом 27 мая рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Командир батальона нанес телесные повреждения подчиненному за угрозы с его стороны передать сотрудникам военной прокуратуры материалы о работающих в батальоне схемах хищения и продажи ГСМ (горюче-смазочные материалы) и материальных средств, — говорится в заявлении.

После того, как командир закончил издеваться над своим подчиненным, потерпевшего доставили в больницу населенного пункта Крякова. Отмечается, что в это время боевик находился в тяжелом состоянии.

Это происшествие не могло пройти мимо ушей военной прокуратуры Украины. Известно, что ее сотрудники сейчас находятся в 109 батальоне для расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU