Ирина Дикун: Осколки вражеской мины приняла на себя ель - хозяин поврежденного обстрелом дома остался жив

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-27T15:40:00+03:00

ВСУ в Зайцево повредили еще один дом

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Сегодня, 27 мая, ВСУ в Зайцево (север Горловки) разрушили еще один жилой дом. Об этом «КП» сообщила глава Зайцево Ирина Дикун.

- В крышу домостроения угодила украинская мина 82-го калибра, - рассказала Ирина Вячеславовна. – Если бы не ель, принявшая на себя осколки, то мог бы погибнуть хозяин, находившийся в роковой момент во дворе.

По словам главы поселка, в пострадавшем доме проживают супруги пенсионного возраста. Поселковая администрация окажет всю необходимую помощь в восстановлении разрушенного жилья.

- Несмотря на ежедневные обстрелы, Зайцево живет и не думает сдаваться, - уверяет Ирина Дикун.

Она с первых дней войны помогала оставшимся в поселке людям, в то время как весь поссовет сбежал на Украину. Поселок оказался на передовой. И сейчас для украинских вояк Зайцево – это ворота в Горловку.

На место ЧП выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИСТОЧНИК KP.RU