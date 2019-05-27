Артемовск и Селидово отключили от водоснабжения из-за неуплаты

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-27T15:45:47+03:00

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27 мая из-за неуплаты долга обесточили ещё несколько объектов предприятия "Вода Донбасса", которые обеспечивали водоснабжение таких крупных населённых пунктов, как Артемовск и Селидово. Примерно 90 тысяч человек остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Донбасса".

- Сегодня в 11.15 в соответствии с требованиями ГПВД «Укринтерэнерго» оператором системы распределения ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции, – отмечается в сообщении предприятия.

Отключенная фильтровальная станция обеспечивала водой не только Артемовск и Селидово, но также ещё четыре небольших населённых пункта. В том числе и Соледар, где расположена база Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

Напомним, что массовое отключение воды в Донецком регионе на подконтрольнных Украине территориях началось ещё 23 мая. И оно будет продолжаться до тех пор, пока "Укрэнерго" не отключит все водостанции области или пока регион не выплатит долг - более 1 миллиарда гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU