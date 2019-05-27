За прошедшую неделю ВСУ израсходовали почти семь тонн боеприпасов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-27T13:29:05+03:00

ЗА последние сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Фото: ukraina.ru

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшую неделю украинские силовики для обстрела населённых пунктов ДНР использовали почти семь тысяч тонн боеприпасов, среди которых были мины и противотанковые ракеты. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.

- За период с 21 по 27 мая зафиксировано 67 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Было выпущено 970 боеприпасов, что составило 6,96 тонны или 106 ящиков, — сообщил руководитель представительства в СЦКК.

Также Руслан Я кубов добавил, что противник использовал артиллерийские снаряды калибром 122 миллиметра, мины, а также противотанковые ракеты. В результате чего украинские силовики за семь дней повредили два дома и два объекта инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU