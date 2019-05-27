Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили 35 снарядов и мин

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-27T11:01:04+03:00

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 35 снарядов и мин. Фото: news-front.info

Это не считая стрелковое оружие, сообщили в СЦКК

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ВСУ за сутки шесть раз нарушили «перемирие», выпустив по территории ДНР три десятка боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦЦК).

- За истекшие сутки общее количество примененных боеприпасов – 35 единиц, - говорится в сообщении.

- Под огонь попали окрестности поселка шахты «Трудовская» в Донецке, а также сел Дзержинское и Саханка, - сказано в сообщении. - Применялись миномет калибром 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что вчера украинские силовики выпустили по ДНР около 300 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU