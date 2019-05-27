День защиты детей в Донецке 2019: для детворы подготовили концерт «В лето со сказочным патрулем»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-27T09:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

1 июня в Донецке в парке им. Щербакова на главной сцене начнется большая концертно-развлекательная программа «В лето со сказочным патрулем». Она подготовлена учащимися Дворца детского и юношеского творчества Донецка. Два часа дети в костюмах героев мультфильма «Сказочный патруль» будут не только петь и танцевать, но и играть в веселые игры. Начало – в 10.30.

Яркими зажигательными номерами порадуют вокальный ансамбль «Дончане», студия эстрадной песни «Нота», хореографический ансамбль «Акварели», театр современной хореографии «Горошины» и шоу-группа «Шаляй-Валяй».

Напомним, в Международный день защиты детей в парке имени Щербакова состоится большой праздник «Планета детства». В 9 часов утра возле основной сцены маленьким дончанам предложат поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте «Родному городу – 150 лет!» Более ста детей смогут посветить свои творения юбилею Донецка. В парке будут развлечения на любой вкус.

ИСТОЧНИК KP.RU