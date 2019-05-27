Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-27T09:01:58+03:00

ВСУ в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подвергся район села Веселая Гора, - сказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня - Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, что вчера ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе и Калиново. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU