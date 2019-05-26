2019-05-26T20:32:44+03:00
Спорт

Глава ДНР сыграл в бадминтон на закрытии республиканского чемпионата

Денис Пушилин и Андрей Пасечный обыграли дуэт противника
Екатерина Сорока
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Денис Пушилин получил медаль за занятое первое место в парном соревновании. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин получил медаль за занятое первое место в парном соревновании. Фото: denis-pushilin.ru
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26 мая прошло закрытие республиканского чемпионата по бадминтону. В одной из категорий участвовал и Денис Пушилин в паре со спортсменом Андреем Пасечным. Их команда обыграла соперников и также получила заслуженные медали и грамоты чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

— Я рад, что у нас есть возможность проводить такие турниры и приглашать на них гостей из Российской Федерации. Знаю про этот вид спорта не понаслышке. Бадминтон один из самых интересных видов спорта и, наверное, один из самых трудных, — отметил Денис Пушилин.

Закрытие чемпионата по бадминтону прошло в Детской-юношеской спортивной школе №5. Он длился три дня, в течение которых 33 спортсмена из Донецка, Макеевки, Таганрога и Москвы соревновались за звание чемпиона.

Напомним, что открытый чемпионат по бадминтону проходит в Донецке уже во второй раз. Как и в прошлом году, спортсмены соревновались по правилам, установленным Международной федерацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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