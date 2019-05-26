Глава ДНР сыграл в бадминтон на закрытии республиканского чемпионата

СЕГОДНЯ 20:32 2019-05-26T20:32:44+03:00

Изменить размер текста: A A

26 мая прошло закрытие республиканского чемпионата по бадминтону. В одной из категорий участвовал и Денис Пушилин в паре со спортсменом Андреем Пасечным. Их команда обыграла соперников и также получила заслуженные медали и грамоты чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

— Я рад, что у нас есть возможность проводить такие турниры и приглашать на них гостей из Российской Федерации. Знаю про этот вид спорта не понаслышке. Бадминтон один из самых интересных видов спорта и, наверное, один из самых трудных, — отметил Денис Пушилин.

Закрытие чемпионата по бадминтону прошло в Детской-юношеской спортивной школе №5. Он длился три дня, в течение которых 33 спортсмена из Донецка, Макеевки, Таганрога и Москвы соревновались за звание чемпиона.

Напомним, что открытый чемпионат по бадминтону проходит в Донецке уже во второй раз. Как и в прошлом году, спортсмены соревновались по правилам, установленным Международной федерацией.

ИСТОЧНИК KP.RU