Командир 30-й бригады ВСУ в Донбассе скрывает потери среди личного состава

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-26T19:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Командир 30-й бригады Вооруженных сил Украины в Донбассе в очередной раз не оповестил свое командование о потерях. Поэтому родственники солдата украинской армии, который 24 мая погиб из-за взрыва гранаты, до сих пор не знают о его смерти. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— По имеющимся у нас сведениям, 24 мая военнослужащий одного из подразделений 30-й механизированной бригады продолжил череду безвозвратных потерь, получив ранения не совместимые с жизнью в ходе неосторожного обращения с гранатой РГД-5, — говорится в заявлении.

Также Иван Филипоненко указал на то, что для украинского командования скрывать факты гибели своих бойцов становится традицией. Неизвестно сколько еще семей на Украине не знают о гибели своих родственников в Донбассе из-за неверных отчетов командиров.

ИСТОЧНИК KP.RU