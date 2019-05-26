2019-05-26T19:26:32+03:00
Политика

Командир 30-й бригады ВСУ в Донбассе скрывает потери среди личного состава

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Екатерина Сорока
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Морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, все еще находится на низком уровне. Фото: kavkazr.comМорально-психологическое состояние личного состава ВСУ, все еще находится на низком уровне. Фото: kavkazr.com
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Командир 30-й бригады Вооруженных сил Украины в Донбассе в очередной раз не оповестил свое командование о потерях. Поэтому родственники солдата украинской армии, который 24 мая погиб из-за взрыва гранаты, до сих пор не знают о его смерти. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— По имеющимся у нас сведениям, 24 мая военнослужащий одного из подразделений 30-й механизированной бригады продолжил череду безвозвратных потерь, получив ранения не совместимые с жизнью в ходе неосторожного обращения с гранатой РГД-5, — говорится в заявлении.

Также Иван Филипоненко указал на то, что для украинского командования скрывать факты гибели своих бойцов становится традицией. Неизвестно сколько еще семей на Украине не знают о гибели своих родственников в Донбассе из-за неверных отчетов командиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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