НМ ЛНР призывает жителей прифронтовых районов Луганщины - не допускать размещение военной техники ВСУ возле жилых домов
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обращается к жителям с подконтрольной Украиной территорий с призывом не допускать, чтобы украинские силовики размещали военную технику вблизи жилых домов. Это подвергает их жизнь смертельной опасности.
— Призываем жителей с оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям ОБСЕ, — говорится в заявлении.
Напомним, что мониторинговая миссия ОБСЕ еще 24 мая обнаружила расположение двух БТР-60 в жилом квартале в селе Золотое-4.
Не исключено, что украинское командование сделало это специально. И в дальнейшем эта техника будет использована боевиками из 54 бригады, чтобы с удобной позиции обстреливать города и села Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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