2019-05-26T19:19:18+03:00
Политика

НМ ЛНР призывает жителей прифронтовых районов Луганщины - не допускать размещение военной техники ВСУ возле жилых домов

По всем фактам нарушения нужно обращаться к представителям ОБСЕ
Екатерина Сорока
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Филипоненко назвал этот случай циничным и смертельно опасным для мирного населения подконтрольных регионов. Фото: antikor.com.uaФилипоненко назвал этот случай циничным и смертельно опасным для мирного населения подконтрольных регионов. Фото: antikor.com.ua
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Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обращается к жителям с подконтрольной Украиной территорий с призывом не допускать, чтобы украинские силовики размещали военную технику вблизи жилых домов. Это подвергает их жизнь смертельной опасности.

— Призываем жителей с оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям ОБСЕ, — говорится в заявлении.

Напомним, что мониторинговая миссия ОБСЕ еще 24 мая обнаружила расположение двух БТР-60 в жилом квартале в селе Золотое-4.

Не исключено, что украинское командование сделало это специально. И в дальнейшем эта техника будет использована боевиками из 54 бригады, чтобы с удобной позиции обстреливать города и села Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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