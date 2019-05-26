2019-05-26T16:54:34+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили над Счастьем беспилотник ВСУ

В этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: milnavigator.com.uaФото: milnavigator.com.ua
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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы противовоздушной обороны НМ Республики сбили украинский беспилотник, проводивший разведку на линии фронта в районе оккупированного ВСУ Счастья.

- Украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, грубо нарушая Минские соглашения, - говорит Филипоненко. - 23 мая зафиксирован полет БЛА 25 воздушно десантной бригады ВСУ.

Беспилотник проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье.

- Благодаря умелым действиям подразделений ПВО НМ БЛА противника получил повреждения, отклонился от курса и упал на подконтрольной ВСУ территории, - сказал представитель оборонного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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