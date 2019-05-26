Бойцы НМ ЛНР сбили над Счастьем беспилотник ВСУ
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы противовоздушной обороны НМ Республики сбили украинский беспилотник, проводивший разведку на линии фронта в районе оккупированного ВСУ Счастья.
- Украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, грубо нарушая Минские соглашения, - говорит Филипоненко. - 23 мая зафиксирован полет БЛА 25 воздушно десантной бригады ВСУ.
Беспилотник проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье.
- Благодаря умелым действиям подразделений ПВО НМ БЛА противника получил повреждения, отклонился от курса и упал на подконтрольной ВСУ территории, - сказал представитель оборонного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU