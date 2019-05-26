НМ ДНР о смене командующего «ООС»: Зеленский вынужден принимать преступные действия Порошенко пока лишь только к сведению

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-26T15:26:35+03:00

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Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что Порошенко осознав полный провал своей политической карьеры, никак не может успокоиться, и через своего ставленника Сырского предпринимает попытки по дестабилизации обстановки на Донбассе, продолжив эскалацию вооруженного конфликта.

- Зеленский же, как новый Верховный Главнокомандующий ВС Украины, поставленный перед фактом инициативно-экстренной смены командующих в зоне ООС властью Порошенко, вынужден принимать его преступные действия пока лишь только к сведению, - сказал он.

По словам Безсонова, псы войны в генеральских погонах не оставляют намерений по дестабилизации обстановки.

- Поступающая информация о бездарно спланированной лично Сырским вылазке ДРГ, говорит о его желании поднять свой крайне низкий авторитет среди личного состава, - говорит представитель оборонного ведомства. - Его заслуги за гибель сотен украинских солдат в Иловайске и Дебальцево так и остались в памяти военнослужащих, проходящих службу как в зоне ООС, так и проходящих лечение и реабилитацию в глубине страны.

ИСТОЧНИК KP.RU