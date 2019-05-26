Два района ЛНР остались без воды из-за прорыва водопровода

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-26T14:39:03+03:00

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«Лугансквода» прекратило подачу воды в город Ровеньки и поселок Володарск из-за прорыва на водоводе. Ремонтная бригада предприятия уже выехала для поиска и устранения утечки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— 26 мая произошел повторный порыв на магистральном водоводе Д-800 мм «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки». Из-за аварийной ситуации с 5.50 часов утра было вынужденно прекратить подачу воды в город Ровеньки и поселок Володарск, — говорится в сообщении.

Предприятие «Лугансквода» просит извинение у жителей районов, и сообщило, что поломка будет устранена на следующий день.

— Ориентировочное время вхождения магистрального водовода в рабочий режим – 27 мая к 12 часам дня, — добавили в сообщении.

Напомним, что подача воды в Ровеньки осуществляется только с помощью "Молодогвардейской насосной станции". Из-за чего на время поломки весь город остается без воды, а альтернативных вариантов поставки воды на сегодняшний день нет. Однако к концу 2019 года власти ЛНР планируют запустить два водозабора для того, чтобы решить проблему с перебоем воды в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU