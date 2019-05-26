С начала военного конфликта в Донбассе больше семи тысяч человек остались без жилья

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-26T12:44:45+03:00

Сейчас они проживают в общежитиях, профилакториях и санаториях Республики

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Пять лет назад 26 мая украинские боевики начали обстреливать населенные пункты Донецкой области. За это время пострадало больше семи тысяч мирных жителей региона, среди которых - тысяча детей. Сейчас пять тысяч человек вынуждены жить в общежитиях, профилакториях и санаториях Республики. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

— В целях защиты права человека на жизнь и безопасность личности, а также предоставления помощи гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, в Республике были открыты социальные объекты: общежития, профилактории, санатории, — говорится в сообщении.

В период с 18 по 24 мая за помощью обратилось еще пять человек, которые пострадали из-за обстрелов со стороны Украины.

Сейчас, по словам Дарьи Морозовой, в Республике открыто 77 социальных объектов: 54 из них функционируют, а еще 23 остаются в резерве. Таким образом, ДНР сможет обеспечить жильем еще как минимум 1315 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU