С начала военного конфликта в Донбассе больше семи тысяч человек остались без жилья
Пять лет назад 26 мая украинские боевики начали обстреливать населенные пункты Донецкой области. За это время пострадало больше семи тысяч мирных жителей региона, среди которых - тысяча детей. Сейчас пять тысяч человек вынуждены жить в общежитиях, профилакториях и санаториях Республики. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
— В целях защиты права человека на жизнь и безопасность личности, а также предоставления помощи гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, в Республике были открыты социальные объекты: общежития, профилактории, санатории, — говорится в сообщении.
В период с 18 по 24 мая за помощью обратилось еще пять человек, которые пострадали из-за обстрелов со стороны Украины.
Сейчас, по словам Дарьи Морозовой, в Республике открыто 77 социальных объектов: 54 из них функционируют, а еще 23 остаются в резерве. Таким образом, ДНР сможет обеспечить жильем еще как минимум 1315 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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