ВСУ обстреляли Фрунзе и Калиново в ЛНР
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР, - говорится в сообщении.
Обстрелам подвергся районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново.
- Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, - отметили в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU