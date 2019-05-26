2019-05-26T11:34:42+03:00
Общество

Пришкольные лагеря ЛНР начнут работать с 27 мая

Они готовы принять 23 тысячи человек
Екатерина Сорока
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В лагерях Алчевска организовано целых три смены. Фото: times.dn.uaВ лагерях Алчевска организовано целых три смены. Фото: times.dn.ua
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Пришкольные лагеря Республики начинают свою работу 27 мая. В этом сезоне они планируют принять за две смены около 23 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве образования и науки ЛНР.

— Общее количество планируемых к открытию в первой смене лагерей – 315, с охватом организованным отдыхом 21 846 детей. Планируется увеличение сети лагерей с дневным пребыванием в первой смене в Антрацитовском районе, Кировске, Луганске, Свердловске и Свердловском районе, Стаханове. Кроме того, в Алчевске планируется открыть профильные лагеря, а в Перевальском районе – организовать прогулочные площадки, — говорится в сообщении.

В пришкольных лагерях для детей уже составлено рациональное и разнообразное питание, в которое входят сезонные фрукты и овощи. А в свободное время школьники будут посещать мероприятия, развлекательные поездки и участие в праздниках.

График работы пришкольных лагерей установлен в пределах с 8.00 - 14.00 до 9.00 - 15.00 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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