Пришкольные лагеря ЛНР начнут работать с 27 мая

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-26T11:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Пришкольные лагеря Республики начинают свою работу 27 мая. В этом сезоне они планируют принять за две смены около 23 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве образования и науки ЛНР.

— Общее количество планируемых к открытию в первой смене лагерей – 315, с охватом организованным отдыхом 21 846 детей. Планируется увеличение сети лагерей с дневным пребыванием в первой смене в Антрацитовском районе, Кировске, Луганске, Свердловске и Свердловском районе, Стаханове. Кроме того, в Алчевске планируется открыть профильные лагеря, а в Перевальском районе – организовать прогулочные площадки, — говорится в сообщении.

В пришкольных лагерях для детей уже составлено рациональное и разнообразное питание, в которое входят сезонные фрукты и овощи. А в свободное время школьники будут посещать мероприятия, развлекательные поездки и участие в праздниках.

График работы пришкольных лагерей установлен в пределах с 8.00 - 14.00 до 9.00 - 15.00 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU