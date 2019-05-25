В Рубежном на Луганщине из-за вспышки кори объявлена чрезвычайная ситуация

СЕГОДНЯ 21:13 2019-05-25T21:13:38+03:00

А одну из школ города закрыли на карантин

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В Рубежном заболели корью сразу 10 человек, из них 9 детей. Центром болезни определена общеобразовательная школа № 4.

- Решением городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заболевание корью определено как чрезвычайная ситуация природного характера, – сообщили в пресс-службе горсовета.

Карантин введен во всех классах школы № 4 с приостановкой учебного процесса, кроме выпускных классов.

А в Донецкой области за минувшую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью. В частности, в Мариуполе медики зафиксировали два случая в одном детском саду.

Наиболее сложная обстановка в Краматорске, где за неделю заболели 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU