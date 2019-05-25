В Рубежном на Луганщине из-за вспышки кори объявлена чрезвычайная ситуация
В Рубежном заболели корью сразу 10 человек, из них 9 детей. Центром болезни определена общеобразовательная школа № 4.
- Решением городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заболевание корью определено как чрезвычайная ситуация природного характера, – сообщили в пресс-службе горсовета.
Карантин введен во всех классах школы № 4 с приостановкой учебного процесса, кроме выпускных классов.
А в Донецкой области за минувшую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью. В частности, в Мариуполе медики зафиксировали два случая в одном детском саду.
Наиболее сложная обстановка в Краматорске, где за неделю заболели 32 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU