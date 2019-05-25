За неделю погибли двое защитников ДНР
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой продолжают фиксировать нарушения украинской стороной прав жителей Донбасса – права на жизнь, на безопасность личности.
С 17 по 23 мая на территории Республики погибли двое военнослужащих ДНР. Еще семеро получили ранения.
17 мая в результате обстрела Коминтерново Новоазовского района сквозные пулевые огнестрельные ранения получили двое военнослужащих, 1980 и 1981 г.р.
18 мая в Васильевке Ясиноватского района в результате подрыва на мине минно-взрывную травму, множественные раны конечностей получил военнослужащий, 1969 г.р.
В результате боевых действий в Новоазовском районе осколочные ранения получили двое защитников Республики, 1981 и 1982 г.р.
21 мая в Ленинском Новоазовского района в результате попадания мины ранения получил военнослужащий, 1982 г.р.
22 мая в результате обстрела окрестностей Горловки осколочные ранения получил военнослужащий, 1990 г.р.
С 1 января по 23 мая на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 76 человек, погибли 75 человек.
С начала вооруженного конфликта в Республике погибли 4804 человека, в том числе 81 ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU