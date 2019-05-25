За неделю погибли двое защитников ДНР

СЕГОДНЯ 20:25 2019-05-25T20:25:35+03:00

Украинские военные все чаще стали стрелять по защитникам ДНР из тяжелого вооружения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

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В аппарате Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой продолжают фиксировать нарушения украинской стороной прав жителей Донбасса – права на жизнь, на безопасность личности.

С 17 по 23 мая на территории Республики погибли двое военнослужащих ДНР. Еще семеро получили ранения.

17 мая в результате обстрела Коминтерново Новоазовского района сквозные пулевые огнестрельные ранения получили двое военнослужащих, 1980 и 1981 г.р.

18 мая в Васильевке Ясиноватского района в результате подрыва на мине минно-взрывную травму, множественные раны конечностей получил военнослужащий, 1969 г.р.

В результате боевых действий в Новоазовском районе осколочные ранения получили двое защитников Республики, 1981 и 1982 г.р.

21 мая в Ленинском Новоазовского района в результате попадания мины ранения получил военнослужащий, 1982 г.р.

22 мая в результате обстрела окрестностей Горловки осколочные ранения получил военнослужащий, 1990 г.р.

С 1 января по 23 мая на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 76 человек, погибли 75 человек.

С начала вооруженного конфликта в Республике погибли 4804 человека, в том числе 81 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU